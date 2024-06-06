Отмена льготной ипотеки может серьезно сказаться на финансовом положении новосибирцев

Отмена льготной ипотеки может существенно повлиять на финансовое положение жителей Новосибирска.

Отмена льготной ипотеки может существенно сказаться на финансовом положении жителей Новосибирска. Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года. В России будет прекращена государственная поддержка, благодаря которой процент по ипотеке снижался с 17–18 до 8 процентов.

По мнению экспертов, экономика региона в значительной степени зависит от состояния рынка недвижимости. Это делает ее более уязвимой к изменениям в этой сфере. Кроме того, Новосибирская область занимает четвертое место по количеству договоров долевого участия жилых помещений.

Отмена льготной ипотеки, по мнению автора телеграм-канала «РОП|Рейтинги.Оценки.Прогнозы» Сергея Николаева, может привести к снижению спроса на жилье.

По его словам, в Новосибирской области возможно снижение объема продаж, а также существует риск замедления развития в строительной отрасли.

Напомним, что в Заксобрании Новосибирской области оценили исполнение регионального бюджета в 2023 году.