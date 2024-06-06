Предпринимателям помогут с продвижением

Министерство экономического развития и Авито повторно запускают меры по поддержке малых и средних предпринимателей, которые продвигают свои услуги и товары на платформе. Прием заявок на новый этап программы по продвижению предпринимателей в сферах услуг и товаров на платформе «Авито» продлится до 30 сентября 2024 года.

«Первый этап программы начался в 2023 году. В ходе него заявки на получение поддержки подали порядка 4 000 самозанятых, индивидуальных предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. За это время предприниматели получили почти 4 млн бонусных рублей, которые можно вложить в продвижение объявлений на платформе «Авито». Мы рады объявить о продолжении партнерской программы, благодаря которой бизнес может более эффективно продвигать свои товары и услуги», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Продвижение товаров и услуг на онлайн-платформах несомненно способствует развитию и росту малого и среднего предпринимательства в России. Наиболее активно заявки на программу подают предприниматели из сфер с высоким спросом. Они оказывают деловые, например, бухгалтерские и юридические услуги, а также услуги в сфере спорта и тренировок, развлечений, малого производства и оборудования, услуги по дому и ремонту. Самыми активными предпринимателями в прошлых этапах программы стали специалисты из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодарского края, Крыма и Татарстана», – отметил старший управляющий директор Авито Услуг Артём Кумпель

Программа распространяется на самозанятых, индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере услуг, а также на продавцов, размещающих предложения в товарных категориях. На площадке работают уже около 5 млн профессиональных пользователей, предлагающих товары и услуги, а число бизнес-клиентов продолжает увеличиваться.