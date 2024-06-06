Представители крупной онлайн платформы посетили прием Росконгресса на дачном кибертраке

Стилизованный Avito Dacha Truck выставили на площадке вечернего приема Росконгресса. Новая Tesla Foundation на вечер превратилась в арт-объект, стилизованный под дачный автомобиль, который путешествует по самым интересным местам России с привалами и пикниками по пути.

«В первую очередь мы хотели создать хорошее настроение жителям и гостям города, а также участникам ПМЭФ. И показать, что даже такой футуристичный автомобиль, в первую очередь создан для того, чтобы служить людям», — рассказала команда Авито.

Вместе с автомобилем выставлены эксклюзивные мотоциклы российского производства, которые также, как и Tesla продаются в Moscow Tesla Club и представлены на брендированной странице клуба на Авито. Это компактные электромотоциклы, которые умещаются даже в багажник автомобиля, управляются со смартфона и могут подзаряжаться от кибертрака.

«Для нас важно не только знакомить нашу страну с новейшими моделями электромобилей, вроде Tesla Cybertruck, но и развивать своё производство. Начали с электромотоциклов — в них всё до последнего винтика — российское. Батареи и моторы — наша собственная разработка. Кстати, в один Cybertruck поместится ровно 2 наших электромотоцикла. Как говорится, делайте выводы» — поделился CEO Moscow Tesla Club Алексей Еремчук.