«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 выгодных карт для покупки железнодорожных билетов

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-4 выгодных карт с которыми можно сэкономить на железнодорожных билетах, по версии портала Банки.ру.Банки.ру.

Как отмечается в исследовании, карта «Прибыль» Банка Уралсиб дает клиенту возможность получать кэшбэк до 3% на покупки. А накопленные бонусы, в свою очередь, можно использовать для оплаты ж/д билетов и других услуг для путешественников.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

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