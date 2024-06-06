Сибирь входит в топ по числу DDoS-атак и заражений вредоносами

По итогам первых пяти месяцев 2024 года Сибирский федеральный округ находится на 4 месте по количеству DDoS-атак. За этот период «Ростелеком» отразил 18 тыс. атак типа «отказ в обслуживании» на организации региона. При этом по количеству зараженных вредоносным ПО инфраструктур Сибирь занимает третье место. На регион приходится 17% всех случаев, связанных с использованием киберпреступниками различных вирусов.

Самыми зараженными отраслями в регионе являются ритейл и промышленность. При этом практически каждую зараженную организацию хакеры используют как часть ботнета – сети устройств для совершения массированных DDoS-атак на другие компании.

В настоящее время наблюдается всплеск DDoS. За первые пять месяцев 2024 года зафиксировано 265 тыс. DDoS-атак на российские компании, что составляет почти 90% от показателя за весь 2023 год. Самым атакуемым регионом остается Москва – с начала 2024 года здесь было зафиксировано 107 тыс. DDoS-атак. В топ-5 также входят Поволжье (42 тыс. DDoS-атак), Урал (33 тыс. DDoS-атак) и Северо-Запад (15 тыс. DDoS-атак).

Чаще всего DDoS-атакам подвергался госсектор, что преимущественно связано с выборами Президента и другими политическими событиями в первой половине 2024 года. На втором месте расположилась ИТ-отрасль, далее следуют телеком, финсектор и образование. Самый продолжительный в этом периодеDDoS длился 35 дней (853 часа), что значительно ниже показателей 2023 года. Однако интенсивность атак сохраняется на высоком уровне – самая мощная атака с начала года составила 2,7 Тбит/с, что пока является рекордной цифрой. Это говорит о том, что хакеры становятся изощреннее и вновь вводят практику атак, которые характеризуются короткими, но резкими всплесками трафика. При этом они осуществляют мультивекторные атаки, которые сложнее отразить.

«Количество DDoS-атак растет не только в Москве, но и в регионах, где также располагается большое количество социально и экономически значимых организаций. Приостановка работы сайтов этих компаний может существенно усложнить жизнь россиянам. Вместе с этим хакеры стали чаще атаковать не только крупные организации, но и малый и средний бизнес, например, небольшие интернет-магазины или сервисы по доставке цветов. В целом имеющаяся статистика подтверждает наш прогноз о том, что уже к осени текущего года DDoS-атаки достигнут показателей 2022 года, когда Россия столкнулась со всплеском хактивизма», – пояснил директор центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков.

В условиях роста атак эксперты рекомендуют компаниям уделять особое внимание собственной киберзащите. В частности, обеспечить доступность своих интернет-ресурсов, подключив сервисы защиты от DDoS-атак. А для защиты от вредоносного ПО стоит установить базовые средства защиты ИТ-периметра, проводить регулярное обучение сотрудников кибергигиене, обновлять используемый софт и следить за новыми техниками и тактиками хакеров.

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