Сибирские ирисы и цветущий сад украсили фестиваль «Будущее в цветах» на ВДНХ

На выставке-форуме «Россия» в Москве продолжается увлекательный флористический праздник, который привлекает внимание тысяч посетителей. Площадь ВДНХ преобразилась благодаря множеству различных сортов растений и цветов. Они были собраны со всех уголков страны. Профессионалы вдохновлялись идей «воссоздать будущее своего региона в виде цветущего сада».

В рамках выставки представлены 89 композиций, которые привезли на выставку флористы из разных частей России. Эти творения по-настоящему погружают гостей в историю, и культура того место откуда были привезены. Посетители смогут узнать сказки, мифы и легенды о растениях, а также в каких отраслях промышленности и каким образом они используются.

На протяжении 50 дней выставка порадует посетителей более чем 400 сортами пионов, 140 сортами сирени, 50 сортами роз, 30 сортами георгинов и более чем 120 сортами сибирских ирисов. Цветочные композиции радуют глаз и вдохновляют на фото.

Оценить творчество новосибирских флористов можно у павильона «Космос». Там расположилась гигантская круговая клумба с цветочными экспозициями регионов в которой приняли участие сибирские ирисы. Цветы уже давно стали символом региона. Они произрастают в дикой природе, простираясь до самого Байкала. На цветочной клумбе площадью 9 квадратных метров, наряду с сибирскими ирисами, можно увидеть цветы душицы и гортензии.

Также на выставке представлен ряд арт-объектов, символизирующие развитие Новосибирской области.

На выставке представлена флористическая мастерская, где лучшие селекционеры представляют плоды своих трудов: сотни сортов пионов, сирени, ирисов, георгинов и другие растения России. Но главные героини — это, конечно, розы, невероятно душистые и красивые, всех цветов и оттенков.

До встречи на выставке-форуме «Россия»!