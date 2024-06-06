В Кемерове около 30 человек пострадали в результате столкновения двух трамваев — видео

Транспортные средства врезались друг в друга на полном ходу.

В Кемерове около 30 человек пострадали в результате серьезного ДТП: столкнулись два трамвая на полном ходу. ЧП случилось в 7.35 на Логовом шоссе.

В ГИБДД Кузбасса пояснили, что трамвай №10 набрал скорость и не смог вовремя затормозить из-за технической неисправности. Часть пассажиров вылетела из транспортного средства на полном ходу... Машины экстренно тормозили, чтобы никого не задавить. Далее трамвай №10 въехал в другой трамвай, что привело к ДТП.

Известно, что пострадали около тридцати человек.

«Видео, как из фильма. Кошмар просто. Движение по мосту полностью парализовано», —пишут пользователи сети.

«Ещё когда студентом был и у меня не было машины, задавался вопросом, почему при наличии двадцати посадочных мест, набивают ещё 30 человек стоя. Это же совсем не безопасно. Вот и результат», — добавляют другие.

«У трамвая тормоза отказали вот он скорость и набрал ...жесть конечно. От видео чуть плохо не стало», — резюмируют третьи.

Ранее стало известно, что момент страшной аварии на Октябрьском мосту в Новосибирске попал на видео.