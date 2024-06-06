В Кемерово после ДТП с трамваями задержали сотрудников компании-перевозчика

После ДТП с трамваями задержали директора АО «Кемеровская электротранспортная компания» Мальцева и мастера предприятия.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», после столкновения трамваев были задержаны директор АО «Кемеровская электротранспортная компания» Павел Мальцев и мастер предприятия.

По данным следствия, они допустили неисправный трамвай к эксплуатации.

Ранее Мальцев занимал пост заместителя главы города, но в 2018 году ушел в отставку после того, как в отношении него возбудили дело о получении взятки. Тогда суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил занимать административно-хозяйственные должности в течение двух лет.

Напомним, что сегодня, 6 июня, рано утром в Кемерово произошла авария. У трамвая, следовавшего по пути, отказали тормоза, и в этот момент из него с большой скоростью вылетели люди, которые рухнули на проезжую часть.

В результате происшествия пострадали 50 человек.