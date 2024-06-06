В Кемерово людей выбросило на проезжую часть во время столкновения трамваев

Страшная авария произошла в Кемеровской области.

В социальных сетях активно распространился видеоролик, на котором зафиксировали жуткие кадры, как люди отлетели от трамвая на дорогу.

Рано утром в Кемерово произошло серьезное ДТП, когда у трамвая, следовавшего по пути, отказали тормоза, и в этот момент из него с большой скоростью вылетели тела людей, которые рухнули на проезжую часть. В этот момент шел большой поток машин, но, судя по видео, автомобили сразу же затормозили от произошедшего и не задавили людей.

По данным пресс-службы ГИБДД, трамвай №10 набрал скорость и не смог вовремя затормозить из-за технической неисправности. Часть пассажиров вылетела из транспортного средства на полном ходу. После чего трамвай въехал в другой трамвай, что привело к ДТП.

В результате сейчас зафиксировано 50 пострадавших людей во время происшествия.

Напомним, что утром в Новосибирске произошло не менее страшная авария, но уже с автомобилем