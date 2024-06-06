В Новосибирске и области зарплаты строителей увеличились на 17%

Зарплаты строителей в Новосибирске повысились на 17%.

Как сообщает сервис Зарплат.ру, в Новосибирской области зарплаты строителей увеличились на 17%.

Руководителям проектов готовы платить до 100 000 рублей в месяц, прорабам — до 80 000, сварщикам — до 71 000, инженерам производственно-технического отдела — до 70 000. В среднем зарплаты выросли на 14–33%.

Также выросли цены на услуги маляров, электриков и слесарей-сантехников.

Количество соискателей на рынке труда остается невысоким. В регионе наиболее востребованы прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

Еще одна причина нехватки специалистов — отток трудовых мигрантов. Обычно они активно работают в строительной сфере.

«В сфере строительства традиционно трудится много мигрантов, и многим из них в прошлом году пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств», — сообщили специалисты.

Напомним, что в Новосибирске чиновника оштрафовали за неполный ответ горожанке.