В Новосибирске планируют снести два исторических дома

В Новосибирске собираются снести два исторических здания.

Как сообщается на сайте «РТС-тендер», в Новосибирске объявили аукцион на поиск подрядчика для сноса двух исторических домов, построенных в 1928 году, а также еще нескольких зданий.

Подрядная компания будет сносить дома на Старом шоссе, 2 (1955 года постройки), на Зональной, 2а (1960 года постройки), а также на улицах Ногина, 2/4 и Качалова, 25а. Дома на этих улицах были построены в 1928 и 1930 годах соответственно.

Стоимость работ оценили в более чем два миллиона рублей.

Работникам необходимо разобрать здания, вывезти строительный мусор и засыпать траншеи в течение 40 дней после подписания договора.

Напомним, что два Новосибирских вуза включены в топ лучших университетов мира.