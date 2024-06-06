В Новосибирске затопило улицы после дождя 6 июня

Улицы Новосибирска затопило после сильного дождя 6 июня.

В четверг, 6 июня, после дождя улицы Новосибирска затопило. Сейчас коммунальные службы устраняют последствия природного явления.

Дождевые канализации не смогли справиться с большим количеством осадков. В некоторых районах улицы превратились в реки.

Как сообщили в пресс-службе администрации, в Новосибирске произошло подтопление на улице Кубовой в Калининском районе, на улице Прокопьевской в Кировском районе и на участке пересечения улиц Танковой и Римского-Корсакова в Ленинском районе.

Помимо этого, частично затоплены проспект Дзержинского и улицы Гурьевская и Кирова. На улице Дмитрия Донского также упало дерево.

Напомним, что 10-километровая пробка поразила участок от Евсино до Искитима в Новосибирской области.