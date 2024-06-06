В Санкт-Петербурге прошел забег на ПМЭФ

Объединённая команда Авито и Кисмет Capital Group приняла участие в забеге на ПМЭФ.

6 июня Авито присоединился к празднику спорта и поддержал участников традиционного утреннего забега ПМЭФ. Команды стали одной из самых многочисленных на самом забеге — более 50 человек из компаний приняли участие в мероприятии. Среди них — Иван Таврин, основатель и глава компании Kismet Capital Group, управляющий директор Авито Влад Федулов и старший управляющий директор Авито Услуг и Рекламы Артем Кумпель.

По результатам забега, команда вошла в топ-5 победителей командного зачёта.

«Утренняя пробежка – это, в первую очередь, вызов для самого себя. Но именно она позволяет хорошо зарядиться на весь предстоящий день, и это прекрасная возможность начать встречи на ПМЭФ сразу перед стартом форума.», — поделился своими впечатлениями старший управляющий директор «Авито Услуг» Артем Кумпель.

Любители бега начали утро с разминки под руководством харизматичного «физрука» и группы поддержки. А после забега участников ждала зона отдыха от Авито Услуг с музыкой, фотозоной и стилизованным смузи-баром.

Забег прошёл по живописным набережным и улицам Санкт-Петербурга, мимо знаковых достопримечательностей города, таких как Исаакиевский собор, Дворцовая площадь и Эрмитаж. Участники, включая представителей бизнеса, политиков, спортсменов, блогеров и любителей бега, преодолели дистанцию в 5 километров.