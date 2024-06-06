В Заксобрании Новосибирской области оценили исполнение регионального бюджета в 2023 году

В новосибирском Заксобрании подвели итоги исполнения регионального бюджета в 2023 году.

Новосибирская область готовится к реализации новых национальных проектов. При составлении финансовых планов будут учитываться доходы и расходы бюджета.

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области оценили, как она была исполнена в 2023 году, в ходе публичных слушаний.

В 2023 году расходы бюджета оказались больше доходов. Однако это не помешало региону выполнить все социальные обязательства. Так, были увеличены зарплаты бюджетникам, усилена поддержка старшего поколения, участников специальной военной операции и их семей.

Поддержка семей с детьми также останется в приоритете. Им выплачиваются пособия в проактивном порядке, то есть без необходимости собирать документы и обращаться лично.

Кроме того, значительные ресурсы были направлены в аграрный сектор и сферу образования.

Наблюдается рост промышленного производства, строительства и торговли. При этом отмечается некоторое снижение уровня рождаемости и потока мигрантов.

«Снижение миграции между регионами или из стран Ближнего Зарубежья? Миграция у нас должна быть целевой», ─ сообщил депутат Законодательного собрания Новосибирской области Яков Новоселов.

Напомним, что Новосибирская область на ПМЭФ-2024 заключила первое соглашение.