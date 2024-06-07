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общество

7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города

Фото: «МК в Новосибирске»

Новосибирск утром в пятницу, 7 июня, погрузился в густой туман.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 7 июня, в Новосибирске будет дождливо и прохладно. Также ожидаются грозы и порывистый ветер.

Синоптики обещают, что в пятницу температура будет от +20 до +22 градусов, ветер южный, 4–9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Возможен дождь и гроза.

В области температура воздуха местами поднимется до +24 градусов, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду и дожди с грозами.

«МК в Новосибирске» сделала подборку погруженного в туман Новосибирска.

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 2

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 3

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 4

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 5

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 6

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 7

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 8

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 9

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 10

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 11

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 12

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 13

Фото 7 июня Новосибирск окутало густым туманом. 13 фото природного явления с улиц города 14

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Нина Раневская
Журналист

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