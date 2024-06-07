Авито и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

6 июня 2024 года на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Альянсом по защите детей в цифровой среде и Авито.

Компания вступила в Альянс по защите детей в цифровой среде и поддержит его проекты, в том числе, образовательный марафон «Безопасная цифра», а также интегрируется в иммерсивный спектакль о безопасности в интернете.

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова и управляющий партнер Авито Иван Гуз.

Авито присоединился к Альянсу в качестве ассоциированного члена, объединившись с другими ведущими технологическими компаниями России в целях создания безопасного интернет-пространства для детей, в котором они смогут общаться, дружить, учиться, развиваться, открывать для себя новые возможности и развлечения. В рамках партнерства реализуется комплекс мероприятий и инициатив, направленных на обеспечение защиты детей в киберпространстве.

«Мы рады, что у Альянса по защите детей в цифровой среде появился новый ассоциированный член – одна из крупнейших в России ИТ-компаний и онлайн-платформ. На ПМЭФ мы уже наметили приоритетные направления работы на 2024 год. С появлением новых партнеров Альянс сможет реализовать еще больше социально значимых проектов и образовательных инициатив, направленных на повышение цифровой грамотности и создание безопасной онлайн-среды для детей», – прокомментировала Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде.

Онлайн платформа сосредоточится на трёх направлениях работы: проведение комплексных исследований актуальных цифровых угроз, организация образовательных мероприятий в онлайн и офлайн-форматах, в том числе в регионах России, а также реализация креативных проектов для подростков и молодежи, посвященных теме кибербезопасности.

«Я сам – отец, и знаю, насколько важно для родителей понимать, что их дети находятся в безопасности как в оффлайне, так и в цифровой среде. Мир очень быстро меняется – если еще не так давно интернет был доступен только с десктопа под контролем старших, то теперь даже ученики младших классов имеют собственные смартфоны. Правила цифровой гигиены должны прививаться с самого раннего возраста, как умение безопасно переходить дорогу или чистить зубы. Мы убеждены в том, что наше сотрудничество с Альянсом могут усилить экспертизу друг друга и вместе реализовать немало полезных проектов», – прокомментировал управляющий партнер Авито Иван Гуз.