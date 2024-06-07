Авито на ПМЭФ: «Мы маниакально заботимся о каждом пользователе»

Сергей Пивень, управляющий партнёр по поддержке бизнеса в Авито, на сессии ПМЭФ, посвящённой клиентоцентричности, рассказал, что в компании действует принцип абсолютного приоритета клиентского опыта.

В ходе обсуждения тренда на заботу бизнеса о клиентском опыте эксперты из Сбера, Авито, Аэрофлота, Т-банка, Wildberries и Роскачества обсудили роль в этом процессе различных инструментов. Сергей Пивень рассказал о том, как в Авито работает система рейтинга продавцов и какие показатели отслеживает команда для оперативного реагирования на изменения в поведении пользователей.

Также Сергей рассказал о том, как в Авито устроен процесс сбора обратной связи от пользователей и поделился практиками, широко применяемыми в компании:

«Мы с партнёром каждый месяц лично общаемся со случайно выбранными клиентами. Вникаем в его боли, прислушиваемся к пожеланиям по улучшению сервиса. Кроме того, у нас работает программа догфудинга — сотрудники сами дают честную оценку платформе для более глубокого понимания его болей и преимуществ. За последние 1,5 месяца более 200 человек рассказали о различных проблемах в продукте. Кроме того, каждое бизнес-ревью мы начинаем с двух-трёх конкретных проблем пользователей, читаем реальные отзывы, анализируем объёмы обращений и уровень клиентской удовлетворённости по каждой категории, определяем план по системному исправлению ситуации. За прошлый год таким способом мы выявили и проработали более 100 точек роста».

Спикеры также обсудили практики определения потребностей клиента, обсудили, как это влияет на лояльность и доверие к бренду и рост бизнес-показателей.

«Важно понимать, что клиент — это не просто цифры в таблицах, а живой человек с собственными потребностями и ожиданиями, даже для госчиновника», — отметил Максим Протасов, руководитель автономной некоммерческой организации «Российская система качества».