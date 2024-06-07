Банк НОВИКОМ наращивает работу с российскими регионами

В ходе деловой программы ПМЭФ-2024 дочерний банк Госкорпорации Ростех договорился о расширении взаимодействия с властями и бизнес-сообществом Ленинградской, Воронежской и Ульяновской областей.

Благодаря подписанным соглашениям промышленные предприятия регионов смогут на выгодных условиях привлечь финансирование в свои проекты и провести техническое перевооружение и модернизацию. НОВИКОМ также обеспечит внедрение современных банковских технологий и будет способствовать реализации социально значимых проектов на территории областей. Сотрудники региональных предприятий-партнеров НОВИКОМа получат доступ к широкой линейке выгодных розничных продуктов и курсам по финансовой грамотности, разработанным банком совместно с Госкорпорацией Ростех.

Заключенные соглашения также позволят НОВИКОМу усилить поддержку малого и среднего предпринимательства в регионах. Банк предлагает бизнесменам специальные программы льготного финансирования с использованием мер господдержки, современную линейку кредитных и гарантийных продуктов, а также инновационные инструменты привлечения финансирования, в частности, цифровые финансовые активы (ЦФА).

На протяжении своей 30-летней истории НОВИКОМ активно работает с регионами. Представительства банка расположены в 25 субъектах Российской Федерации, с правительствами 16 из них подписаны соглашения о совместной работе. У НОВИКОМа налажено плотное взаимодействие с региональными исполнительными органами власти и фондами поддержки промышленности и предпринимательства. Филиалы НОВИКОМа уже стали членами Торгово-промышленной палаты в 21 регионе России.

С Ленинградской, Воронежской и Ульяновской областями банк связывает давнее сотрудничество. В Воронежской области НОВИКОМ кредитует предприятия радиотехнической и энергетической отраслей. В Ленинградской области клиентами банка являются авиаремонтные, автодорожные и строительные предприятия. Среди ключевых партнеров банка в Ульяновской области — компании авиастроительной, автомобилестроительной, приборостроительной отраслей. Их сотрудники являются держателями социально-платежной карты НОВИКОМа.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.