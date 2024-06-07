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общество

Блогер из Новосибирска показала, как выглядят ее губы после удаления геля

Фото: соцсети

Блогер из Новосибирска продемонстрировала, как выглядят ее губы после того, как она удалила из них гель.

Софья Большакова, 23-летняя девушка, чей блог имеет более 400 тысяч подписчиков, рассказала о неприятном опыте, который она пережила после удаления геля для губ. Обычно она делится в своем блоге советами по отношениям, моде и снимает шуточные видео со своей сестрой.

Несколько дней назад Софья опубликовала в социальных сетях фото, на котором видны ее опухшие губы. Она объяснила, что это результат аллергической реакции на процедуру у косметолога.

Девушка сообщила, что ей уже намного лучше, отек почти сошел. Теперь ей остается только ждать, когда гель полностью выйдет из губ.

Напомним, что из-за тумана несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске.

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Нина Раневская
Журналист

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