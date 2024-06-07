День России в 2024 году: дата праздничного дня, суть и традиции праздника

День России — государственный праздник, традиционно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, она позволяла Верховному Совету получить больше власти от центрального аппарата СССР.

Из истории праздника

В 1990 году – принят государственный документ, в 1991 году 12 июня проходили выборы президента РСФСР, чтобы увеличить явку избирателей, этот день установлен нерабочим, с 1992 года он является праздничным и называется День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Наименование праздника действовало до 2002 года, президент Борис Ельцин называл праздник «День независимости России», чему способствовало принятие Декларации.

Всероссийский выходной

В 2024 году праздничный день выпадает на среду. Традиционно россияне будут отдыхать 12 июня, а вторник назначен сокращенным рабочим днем, сотрудники уйдут отдыхать на час раньше.

В День России президент вручает государственные награды и премии, торжественные мероприятия проходят в московском Кремле. Традиция награждать в этот день деятелей культуры и науки существует с 1995 года. Во всех городах состоятся праздничные мероприятия, концерты, фейерверки. Главной площадкой считается Красная площадь, здесь выступают творческие коллективы, главные артисты страны, завершается день праздничным салютом.

Суть праздника

Жители страны отмечают «День России» как обычный выходной, многие не знают историю возникновения праздника и его правильного названия. По данным опроса в 2005 году лишь 15% россиян называли его праздником, в 2014 году количество людей увеличилось до 29%. Многие жители путают «День России» с «Днем Конституции», который отмечается 12 декабря.

В чем суть праздника? В «День России» граждане отмечают провозглашение государственного суверенитета страны, а также начало нового этапа российской истории, в который государство вошло как Российская Федерация.

Основными атрибутами государственного праздника являются герб, флаг, гимн. Триколор 12 июня можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии флага на балконах, с флагами проходят митинги и шествия.

Напомним, с 2000 года установлен порядок использования Государственного флага, надругательством над госсимволом относится к уголовно-наказуемому деянию. Запретом считается публичное выражение неуважения к флагу — его намеренное сожжение, уничтожение, повреждение и т. д.

В 2023 году портал «Сиб.фм» собрал любопытные и малоизвестные факты о гимне России, его создании, авторах и вариантах специально ко Дню России.