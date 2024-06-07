Эксперты: бизнес берет курс на обучение специалистов по дефицитным направлениям

В рамках Петербургского международного экономического форума на панельной сессии эксперты обсудили тему «Квалификации будущего: рынок труда и перспективные задачи подготовки кадров в условиях технологических изменений».

Представители бизнеса и государственных органов обсудили, как крупные российские компании интегрируются в образовательные процессы для подготовки кадров по дефицитным специальностям уже сегодня, и какие шаги еще предстоит предпринять для решения проблемы кадрового голода.

Сегодня в России наблюдается исторически минимальный уровень безработицы — 2,6% по всей стране, по данным Росстата за апрель 2024 года. Снижение численности незанятого населения сопровождается постоянным ростом спроса работодателей на кадры. Эксперты Авито Работы отметили, что весной 2024 года прирост числа новых вакансий на платформе составил 57% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Модернизация бизнеса и цифровизация производств в условиях дефицита кадров стали катализаторами новых трендов рынка труда. Работодателям требуются квалифицированные специалисты, освоившие новые профессии и навыки, а возможность переобучения сотрудников превратилась в необходимость.



Одним из способов решения проблемы повышенного спроса на кадры для бизнеса стало сотрудничество с учебными заведениями, в особенности — с образовательными организациями, которые готовят специалистов высокотехнологичных отраслей. Для этого крупные компании поддерживают программы целевого обучения, участвуют в государственных образовательных инициативах, создают собственные учебные курсы. Сегодня такая практика активно распространяется как в дефицитных сферах производства и промышленности, так и в высокотехнологичном сегменте IT.

«Совместное участие бизнеса и государства в подготовке кадров — это будущее рынка труда. Так, наша компания с этого года начала сотрудничать с МФТИ и запустила магистратуру по ценному для работодателей направлению Data Science. Одновременно с учебой студенты будут проходить оплачиваемую стажировку в области машинного обучения», — комментирует Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито Работы.



Адаптируясь к новым реалиям рынка труда, работодатели стали чаще предлагать соискателям без опыта возможность обучения с нуля или переобучение. По данным компании, зимой 2024 года число вакансий с возможностью переобучения выросло почти в 6 раз (+460%). При этом интерес кандидатов к таким предложениям увеличился на 72%.

«Сегодня все эксперты сделали особый акцент на синергии бизнеса и образовательной среды. Одни компании выбирают корпоративное обучение, другие заключают соглашения с вузами и ссузами или совмещают обе возможности. Мы видим, что эффективное сотрудничество организаций и образовательных учреждений приводит к показателю 80-85% трудоустройства выпускников. В свою очередь, у вузов и ссузов, не имеющих связей с бизнесом, показатель трудоустройства выпускников составляет порядка 50%. При этом трудоустройство не всегда происходит по фактически полученной специальности», — Антон Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации.