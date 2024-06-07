Гаишника Гусева, застрелившего азербайджанца, пытаются выжить из МВД

Продолжаются попытки выжить из МВД сотрудника ГИБДД Гусева, который применил огнестрельное оружие и убил азербайджанца.

В Новосибирске продолжается история с инспектором ГИБДД Александром Гусевым, который случайно застрелил гражданина Азербайджана Векила Абдуллаева во время задержания. Гусева пытаются выжить из МВД.

Этот конфликт уже несколько недель активно обсуждается в СМИ. После того как Александра попросили уйти, он решил поделиться своей историей с журналистами. Полицейский боится, что представители диаспоры могут ему отомстить.

Уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД прекращено, с него сняты все обвинения в убийстве. Однако из-за широкого общественного резонанса, который вызвала эта история, руководство настаивает на его увольнении. В Мошковском подразделении Госавтоинспекции участились проверки.

«Сразу ему отказались выдавать оружие, нужно было пройти психолога. Никто не возражал. Но тут получилась накладка. Записан Гусев был на определенное число, об этом было доложено руководству в Новосибирск. А потом вдруг он прошел комиссию на день раньше, случайно получилось, так как был проездом в городе и решил два раза не ездить. Когда об этом узнали в управлении, то сильно возмутились», — сообщил экс-начальник Мошковской автоинспекции Сергей Комиссар Infopro54.

Ранее работа Гусева не вызывала нареканий. Он всегда добросовестно выполнял свои обязанности и был отмечен ведомственными наградами МВД всех трех степеней. Кроме того, он является почетным ветераном труда Российской Федерации. Однако в последнее время инспектора стали часто наказывать выговорами.

28 мая 2021 года на трассе «Томск-Новосибирск» сотрудник ГИБДД застрелил 19-летнего Векила Абдуллаева во время задержания. Спустя несколько дней молодой человек скончался в больнице.

Напомним, что в Новосибирске родители пытаются остановить «сходки» квадроберов.