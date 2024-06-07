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общество

Хабы для электромобилей создадут на трассах Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

На трассах региона создадут хабы для электромобилей.

По данным пресс-службы ПАО «НЗХК», на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в рамках деловой программы объединенного стенда регионов Сибири топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и правительство Новосибирской области заключили соглашение о развитии электромобильности на территории региона.

Уточняется, что в период с 2024 по 2025 годы в регионе будут созданы электрозарядные хабы для быстрой зарядки электромобилей.

Напомним, что завод грузового автотранспорта построят в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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