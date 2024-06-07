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Из-за тумана несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске

Фото: «МК в Новосибирске»

Несколько самолетов не смогли приземлиться в Новосибирске из-за тумана.

Из-за утреннего тумана самолеты не смогли приземлиться в Новосибирске и Кемерово.

Согласно информации, отображаемой на онлайн-табло, в аэропорту Толмачево было задержано 20 рейсов, а в аэропорту Кемерово – еще пять.

Самолеты были перенаправлены в аэропорт Новокузнецка, который стал для них запасным. В Красноярске приземлился самолет, выполнявший рейс из Шанхая в Новосибирск.

Напомним, что 7 июня Новосибирск окутало густым туманом.

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Нина Раневская
Журналист

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