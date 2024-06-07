Киркоров отказался поддерживать новосибирского рэпера Даву в финале шоу «Сокровища императора», где главный приз 12 млн рублей

Поп-король отказался помогать сибиряку, при этом неоднократно подчеркивал, что они близкие товарищи.

Новосибирский рэпер Дава (настоящее имя Давид Манукян) оказался в финале шоу «Сокровища императора» на ТНТ, где главный приз один миллион юаней, что на российские деньги – свыше 12 млн рублей.

Финал не за горами – 9 июня, конкуренция для Манукяна и его напарника двоюродного брата Армана огромная. Чтобы выиграть заветный приз необходимо обойти две пары соперников, среди которых:

Мария Миногарова и Парур Хачатуров;

Евгений Ершов и его мама Елена Путылина.

Финальный выпуск проекта традиционно будет разбит на два дня. Старт – с испытания на ловкость и баланс. Несмотря на то, что оно лишь определит начальные позиции синих, оранжевых и зелёных перед финалом, у участников сразу же начнут сдавать нервы.

Когда участники пройдут испытания первого дня, их будет ждать сюрприз от авторов шоу. В проект неожиданно вернутся выбывшие участники. Им предстоит определить, у кого из трёх пар будет значительное преимущество перед решающим испытанием финала шоу.

«Из всех присутствующих пара Давида и Армана для меня самая близкая, потому что Давид мой друг. Но я уверен, что у него всё получится и без моей поддержки. Мы с Вольфгангом решили поддержать пару, которая удивила всех и меня в первую очередь», – заявит поп-король Филипп Киркоров, чем удивит финалистов и ведущих.

Напомним, что финал проекта пройдет 9 июня в 19:00 на ТНТ.

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