Крупный банк создаст терминалы с брайлевским вводом пин-кода для незрячих клиентов

На Петербургском международном экономическом форуме первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев объявил, что специалисты банка работают над созданием терминалов с возможностью ввода пин-кода с помощью шрифта Брайля для людей, имеющих проблемы со зрением.

«Сейчас для нас большой вызов — сохранение доступности сервисов для людей с инвалидностью при запуске новых технологий. Поэтому теперь мы разрабатываем решение по брайлевскому вводу ПИН-кода на новых терминалах. Набрать цифры можно будет с помощью касания в любом месте экрана. Ведь на шрифте Брайля каждая цифра зашифрована своей комбинацией точек», — сообщил он.

Также Кирилл Царев в ходе сессии "Роль бизнеса в формировании инклюзивной культуры и этики инклюзии" рассказал, что банк занимается разработкой практического руководства в помощь бизнесу, применяя накопившийся у банка опыт в сфере инклюзии.

«На сайте Сбера уже выложены три таких руководства: базовое о создании доступных услуг, о том, как сделать цифровые сервисы доступными, и гайд по easy-to-read — это признанная во всем мире лучшая практика адаптации информации для тех, кому трудно понимать сложные вещи. Например, для людей с ментальными особенностями и людей старшего возраста», — сказал Царев. Он добавил, что в перспективе в интересах людей с инвалидностью планируется использовать искусственный интеллект.

Шрифт Брайля (назван в честь француза Луи Брайля, его создателя) в классическом варианте представляет собой систему для общения и чтения с помощью сенсорных символов — групп выпуклых точек, которые позволяют людям перемещать пальцы по тексту и быстро читать написанное.