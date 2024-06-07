«Лето — это период активного возрастания»: в Новосибирске продолжаются детские праздники к Дню защиты детей

Веселый детский праздник провели для жителей микрорайона в центре Новосибирска.

Детство всегда связано со сказкой и волшебством. И так хочется, чтобы чудеса, хоть самые маленькие, продлились подольше. Поэтому депутаты Совета депутатов города Новосибирска не ограничились только одним днем для проведения веселых детских праздников, посвященных Дню защиты детей и началу летних каникул.

3 июня маленьких жителей микрорайона в центре Новосибирска ждал яркий праздник с целым морем разноцветных воздушных шариков и любимой забавой многих малышей – мыльными пузырями. А еще – с добрыми и увлекательными играми, которые организовала задорная Капелька. Ну чем не сказка!

А в роли добрых волшебников традиционно выступили депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия»), детский Дом творчества «Центральный» и ТОС «Центральный», которые в тесном сотрудничестве уже много лет организовывают для жителей своей территории различные мероприятия. И уже много лет на округе вот так по-семейному празднуются самые важные праздники -Новый год, День Победы и, конечно, День защиты детей.

Юные певцы и танцоры из Дома творчества с удовольствием показали свои таланты в зажигательных концертных номерах. Пели о том, что, пусть, может, пока и по-детски, неосознанно, но так близко и любимо каждому – о Родине, о любимом Новосибирске. А от задорной танцевальной музыки ноги сами пускались в пляс.

Ну, и какой же праздник без подарков и угощений, о которых мечтает каждый ребенок – сладкого лимонада и мороженого! В этот день оно было особенным – «депутатским». Как и замечательные сувениры.

«Для меня это волшебный праздник завершения обучения детей в школах. Они выходят, и они готовы получать заряд солнца, энергии, физической активности. Пусть они бегают, плавают, играют, едут к бабушкам на дачу, в спортивные лагеря. Лето — это период активного возрастания для детей. Поэтому я рад, что у них этот этап наступил. И я их от души поздравляю. Желаю им всем роста — и физического, и интеллектуального», — поделился Сергей Бондаренко.