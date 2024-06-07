Мать погибшего при ДТП в Томске дорожного работника рассказала про обвиняемого, который хохочет в суде

Сибирячка рассказала, как живет после смерти сына.

Как сообщает портал КП-Томск, вчера состоялось очередное заседание Советского районного суда по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Томска, который в ноябре прошлого года в алкогольном опьянении и лишенным водительских прав, совершил ДТП со смертельным исходом.

По версии следствия, в тот злополучный день автомобиль несся на большой скорости и совершил наезд на двух рабочих, которые ремонтировали дорогу. После этого машина врезалась в стоящий ГАЗ. В результате аварии молодые рабочие погибли – им было всего 25 лет.

Мать одного из погибших, Алла Анатольевна, тяжело переносит утрату сына. Она поделилась, как сейчас проходят судебные заседания.

“Адвокат попросил, чтобы обвиняемого пожалели, так как у него ранения после возвращения из зоны боевых действий. Защита начала давить именно на ранения, а прокурор сказала примерно следующее: «Когда Ваш клиент сел пьяным за руль, его ничего не беспокоило, он поехал не в больницу, а убивать людей»”, — рассказала женщина.

По ее словам, обвиняемый ведет себя неадекватно — в зале суда он засмеялся во весь голос из-за услышанной фразы.

Также, по показаниям свидетелей, которые во время ДТП проезжали мимо и остановились, водитель-убийца даже не проявил интерес к пострадавшим, он не подошел к ним после случившегося, а лишь начал рассматривать свою машину.

“Когда он сбил пацанов, он просто обошел свою машину и начал материться, потому что ее разбил. Затем убежать пытался, перепрыгнув через ограждение. И эти очевидцы его поймали, скрутили, а мальчишки-рабочие держали до приезда полиции”, — дополнила Алла Анатольевна.

Женщина поделилась своими чувствами, рассказав, что сейчас все очень устали от судебных процессов, которые не могут завершиться.

“Мы до сих пор не знаем, что обвиняемому будет. В июне еще ждем 2 заседания. Насколько я знаю, в следующий раз заслушают подсудимого и его адвоката. Наступит ли этому предел? Уже устали”, — поделилась она.

Тяжелее всего трагедию переживает дочка погибшего. Женщина рассказала, что семилетняя внучка часто просит ее свозить на кладбище к папе, где оставляет свои рисунки, открытки, рассказывает о своих делах и сильно плачет.

По ее словам, у внучки особая и сильная связь с умершим отцом.

“И в церковь с ней ходим. Если видит, что я заплакала, говорит: «Ты почему расстроилась?». Отвечаю: «Голова сильно болит», она обнимает, спрашивает: «Тоже по папе скучаешь?», говорю: «Очень сильно!»”, — поделилась Алла Анатольевна.

Спустя полгода трагедии, родные все еще не могут осознать произошедшее. По словам женщины, она часто видит сына во сне и хочет его обнять.

“Он мне снится, только не хочет подходить. Во сне прошу: «Сынок, ты хоть подойди ко мне, я хочу тебя обнять, с тобой просто поговорить». Он отвечает: «Зачем?». Я: «Мне будет легче». Костя: «Нет, мам, не будет легче»”, — добавила женщина.