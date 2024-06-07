НОВИКОМ протестирует отечественные банкоматы

Дочерний банк Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с российским производителем банкоматов – компанией «Банковские и Финансовые Системы» (БФС) на площадке ПМЭФ–2024. Документ направлен на развитие партнерских отношений в сфере импортозамещения и инноваций.

В церемонии подписания приняли участие Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, генеральный директор БФС Артём Жилонов и совладелец компании Роман Рис. В рамках договоренностей НОВИКОМ протестирует продукцию производителя.

Банкоматы производства БФС оборудованы биометрической камерой, сенсорным экраном, выполняют полный набор операций с банковскими картами, штрих-кодами, а также предусматривают замкнутый цикл обращения банкнот, что снижает расходы на инкассацию. Помимо этого, устройства БФС оснащены собственным программным обеспечением. Компания также осуществляет полное сервисное обслуживание своей техники.

БФС и НОВИКОМ намерены участвовать и в реализации совместных проектов, в том числе пилотных, по интеграции нового оборудования и программного обеспечения в системы банка. Сотрудничество позволит вывести технологичность НОВИКОМа на новый уровень.

«С уходом западных поставщиков банки оказались ограничены в действиях с иностранными банкоматами: исчезла возможность обновлять программное обеспечение, адаптировать устройства под новые купюры. Замена банкоматов на технику российского производства позволит решить эту проблему. Для НОВИКОМа, банка российских инженеров, расширение использования российского оборудования – стратегически важная задача», — рассказала Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.

«Банкоматы БФС – уникальная российская разработка, которая в техническом плане максимально соответствует ожиданиям и потребностям рынка, и мы продолжим работу над развитием уникальных российских технологий», – сказал генеральный директор БФС Артём Жилонов.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

ООО «Банковские и Финансовые Системы» – российская компания, основана в 2004 году. Компания производит банкоматы и различные устройства самообслуживания клиентов для городской и транспортной инфраструктуры, разрабатывает соответствующее программное обеспечение и оказывает сервисную поддержку в 129 крупнейших городах России. Компания является резидентом Индустриального парка «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва» и Научно-технологического центра «Сириус» г. Сочи.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,9 трлн рублей.