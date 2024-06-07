Новосибирец перевел миллион рублей мошенникам из Архангельска

Мошенник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы за обман жителя Новосибирска.

Мошковский районный суд вынес приговор в отношении 29-летнего жителя Архангельской области. Его осудили за мошенничество.

Суд выяснил, что в ноябре 2022 года осужденный вступил в сговор с другими лицами и, представившись сотрудником банка, позвонил потерпевшему. Он сообщил ложную информацию о том, что на имя потерпевшего пытаются оформить потребительский кредит.

Осужденный убедил потерпевшего, что для сохранности денег их нужно перевести на счета различных банков, которыми пользуются мошенники. Потерпевший поверил и перевел более 1 млн рублей на указанные счета. В результате деньги были похищены.

Суд назначил мошеннику наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 3,5 года. Также с него взыскан причиненный ущерб.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, что в Новосибирске родители пытаются остановить «сходки» квадроберов.