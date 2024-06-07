Новосибирские депутаты высказали свои предложения по совершенствованию обязательного медицинского страхования в регионе

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования рассмотрел комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

На заседании комитета о проекте закона Новосибирской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области за 2023 год» проинформировала директор ТФОМС Елена Ягнюкова. В 2023 году система ОМС в регионе охватывала три страховых организации и 136 медицинских организаций. Численность застрахованных граждан – 2868841 человек. Общая сумма доходов ТФОМС составила 53 млрд 925 млн рублей. Расходование средств производилось преимущественно в рамках региональной программы развития здравоохранения, основную часть расходов (71%) в структуре всех затрат традиционно занимают расходы на оплату труда.

«Какова динамика по застрахованным, в сравнении с предыдущим годом?» – задал вопрос депутат Анатолий Юданов. Как сказала Елена Ягнюкова, количество застрахованных в системе ОМС увеличилось, в основном, за счет мигрантов. Кроме этого, в Новосибирскую область приезжают лечиться из других регионов.

Депутат Александр Калиниченко предложил Фонду стимулировать те организации, где прирастает количество пациентов за счет новых жителей региона и приезжих, дополнительно выделяя средства на наращивание технологической базы. «Если будет соответствующее оснащение, оборудование, тогда и качество оказания медицинской помощи будет выше», – подчеркнул парламентарий.

Анатолий Юданов дополнил: «Мы развиваем технологии на нашей территории, что позволяет жителям Новосибирской области не ехать в Кемерово, в Томск, еще куда-то, а получать медицинскую помощь на месте. И не везти свои деньги и деньги Фонда обязательного медицинского страхования на другую территорию. Поэтому технология должна развиваться».

Председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин выразил твердую убежденность: «Я считаю, что Новосибирская область за Уралом – точно передовая в своих специалистах и в своих технологиях».

Насколько укомплектованы больницы персоналом? На вопрос Александра Шпикельмана ответ по конкретному учреждению – Колыванской районной больнице – дал главврач Андрей Башаров: почти сто процентов. «Специалисты есть», – резюмировал Андрей Башаров, отметив, что в Колыванском районе выделяют жилье работникам здравоохранения.

Депутаты приняли к сведению информацию о проекте закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области за 2023 год» и предложили включить вопрос в повестку сессии регионального парламента.