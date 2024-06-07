Новосибирские ученые разработали VR-тренажер для детей с СДВГ

Новосибирские ученые создали VR-тренажер для детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

В Новосибирске ученые разработали нейротренажер для помощи детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Отвар проекта Наталья Фромм отмечает, что для коррекции СДВГ требуется продолжительное обучение, которое не всегда возможно из-за нехватки специалистов. Поэтому была создана методика коррекции, основанная на использовании веб-приложения. Это приложение позволяет родителям заниматься с детьми, используя VR-шлем, в домашних условиях.

Она также добавила, что виртуальный персонаж нейротренажера Мозговичок поможет детям стать более спокойными и сосредоточенными, а также научит их лучше контролировать свои эмоции и внимание. Кроме того, родители смогут следить за прогрессом ребенка и статистикой выполнения заданий.

Наталья Фромм уточнила, что проект будет доступен как физическим лицам, так и организациям, работающим с детьми с СДВГ. Он был признан лауреатом бизнес-акселератора «А: Старт» в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что в Новосибирскую область пришла новая сеть АЗС.