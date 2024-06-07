Новосибирские волонтеры помогают найти детей в Свердловской области

Новосибирские волонтеры участвуют в поиске детей в Свердловской области.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЛизаАлерт» была опубликована информация о том, что три дня назад, 4 июня, в Свердловской области 10-летняя Виктория и 12-летний Григорий пошли с дедушкой на рыбалку, но отстали от него и заблудились.

Пожилой мужчина благополучно выбрался из леса, но дети все еще не вернулись домой. В лесной чаще рядом с ними остались две собаки породы бигль.

На месте происшествия работает штаб. Добровольцы, сотрудники полиции, кинологи и представители МЧС прочесывают близлежащую территорию и отрабатывают информацию, полученную от очевидцев. Они также расклеивают ориентировки.

Из Челябинской и Курганской областей к месту происшествия стягиваются волонтеры. Ожидается прибытие штабной команды, оборудования и специальной техники для поиска в лесу, включая беспилотные летательные аппараты. Также запрошена поддержка авиации.

Также к ним на помощь выехали 5 волонтеров из отряда Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске нашли 7-летнего мальчика.