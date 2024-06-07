ХК «Сибирь» отсудил 10 тыс рублей у бизнесмена из-за продажи наклеек на OZON

Хоккейный клуб «Сибирь» отсудил у бизнесмена 10 тысяч рублей из-за наклейки с логотипом клуба.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, ХК «Сибирь» обнаружил на маркетплейсе наклейки с их логотипом, которые реализует новосибирский бизнесмен без права на товарный знак.

Представители клуба выявили несколько товаров и направили предпринимателю претензию с требованием о выплате компенсации за нарушение исключительных прав, однако он это проигнорировал. Тогда клуб подал иск в Арбитражный суд и потребовал от бизнесмена 100 тысяч рублей компенсации.

Суд удовлетворил требования клуба только частично и взыскал с бизнесмена 10 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, что ХК «Сибирь» судился с бизнесменами из-за кепок.