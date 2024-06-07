Почему в Новосибирске срывается сдача четвертого моста

В Группе компаний «ВИС» сообщили, что строительство моста в Новосибирске вновь может затянуться.

В «ВИС» заявили, что без финансирования строительство четвертого моста в Новосибирске может сильно затянуться.

«Без финансирования невозможно вести работы, расплачиваться с поставщиками и подрядчиками. Особенно тревожно, что без решения финансовых вопросов строительный сезон лета-осени 2024 года может быть потерян и тогда нынешний срок завершения строительства становится нереальным», — пишет пресс-служба.

В связи с этим продление сроков строительства объекта, как пишет пресс-служба Группы, является обоснованным.

Ранее ГК «ВИС» и правительство Новосибирской области заключили дополнительное соглашение, согласно которому четвертый мост через реку Обь должен быть введен в эксплуатацию 6 декабря 2025 года.

Однако, согласно законодательству, это соглашение должно быть согласовано с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). 4 июня ФАС отказала в изменении условий соглашения.

Напомним, что в 2017 году между региональным Министерством транспорта и ООО «Сибирская концессионная компания», входящей в Группу «ВИС», было подписано концессионное соглашение о строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Стоимость работ оценивалась в 37,2 миллиарда рублей без учета налога на добавленную стоимость. Однако в декабре 2023 года генеральный директор производственной фирмы «ВИС», которая занимается реализацией проекта строительства моста, Сергей Юдин сообщил, что стоимость проекта увеличилась на 9 миллиардов рублей.

Мост планировали ввести в эксплуатацию в 2023 году, но этого не случилось. В декабре 2023-го гендиректор компании Юдин сообщил, что работы могут завершиться только к декабрю 2024-го. Позже был продлен срок строительства до 2025-го, но ФАС отказала в изменении.

В ноябре прошлого года подрядчик отметил, что значительная часть выделенных средств из федерального и областного бюджетов в размере 7,3 млрд рублей не была перечислена из-за запрета на использование 3,3 млрд рублей, установленного концедентом с начала 2023 года из-за требований к отчетности, не учтенных в контракте.

Строительная готовность моста через Обь на январь 2024 года составляла 75%.