Под Новосибирском строительная готовность синхротрона СКИФ достигла 40%

Строительная готовность СКИФ составила 40%.

Роман Сивак, прокурор Новосибирска, посетил стройку Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) в Кольцово. В данный момент строительная готовность объекта составляет более 40%. В строительстве задействованы более 1,5 тысячи специалистов.

«По информации генерального подрядчика строительство ведется ускоренными темпами, в две смены, параллельно для ученых созданы условия для начала монтирования оборудования, что приведет к сокращению сроков ввода в эксплуатацию этого объекта», — пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

В конце декабря 2023 года Владимир Путин подписал указ о завершении работ над проектом «Сибирский кольцевой источник фотонов» 31 декабря 2024 года.

Само строительство началось в 2021 году. Стоимость проекта оценили в 47,3 миллиарда рублей.

Напомним, что в Новосибирске хотят построить завод бытовой техники за 2,9 млрд рублей.