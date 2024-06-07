Под Новосибирском жителям аварийного дома предоставят жилье

После вмешательства прокуратуры жителям аварийного дома в Барабинске предоставят новое жилье.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Барабинское межрайонное ведомство провело проверку исполнения жилищного законодательства.

Было установлено, что в 2017 году дом на Пожарном переулке в Барабинске был признан аварийным и подлежащим расселению. Но, несмотря на это, жильцы одной из квартир, которые занимали ее по договору социального найма, до сих пор не получили новое жилье.

«Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о понуждении администрации города предоставить проживающей в аварийном доме семье жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям», — пишет пресс-служба.

Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.

Напомним, что синоптики прогнозируют грозы, дожди и сильный ветер в Новосибирске 7 июня.