Появился рейтинг новосибирских парков с низкими оценками 2ГИС

В Новосибирске составили рейтинг парков с низкими оценками 2ГИС.

«АиФ-Новосибирск» составил список городских парков, которые получили мало оценок на сервисе 2ГИС.

Так, на первом месте оказался строящийся парк «Каменка». Он получил 2,9 звезды из 5 возможных. Пользователи отмечают, что это не парк, а место «для выгула собак». При этом есть люди, которые акцентируют внимание на том, что парк еще не достроен и его красоту пока что сложно оценить.

Второе место в этом занял рейтинге сквер им. Сибиряков-Гвардейцев — 3 звезды.

Пользователи отмечают, что мало урн, неасфальтированных тропинок, много грязи. А одна жительница города посоветовала другим женщинам быть осторожными, прогуливаясь в этом месте, особенно вечером.

Ельцовский парк занял третье место в рейтинге, получив оценку 3,6 из 5 звезд. Новосибирцы отмечают, что сейчас он больше напоминает небольшой двор, чем парк.

На 3,8 звезды жители города оценили Центральный парк культуры и отдыха. Многие отмечают, что персонал сквера отвратительно относится к посетителям, некоторые карусели стали недоступны, а также то, что в парке много грязи.

С такой же оценкой (3,8 звезды) в список попал Первомайский сквер. Несмотря на положительные отзывы, есть и негативные комментарии о парке. Например, жительница Новосибирска Лилия описала сквер как «бедный» из-за ремонта.

Некоторые отменили, что в парке нет ни одной урны, много грязи, которую не убирали с прошлого года.

«Ни намека на посадку цветов. Масса недоделок с прошлого ремонта. Новая плитка вся играет, песок идет из всех щелей, лужи. Видел в субботу 20.04.2024 один работяга в рамках гарантии, видимо, ходит с тележкой, возит какую-то грязь с места на место», — написал один из пользователей.