Сильнейшая ведьма Сибири Елена Голунова заявила, что приворот влияет на мужскую потенцию

Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о привороте в своей жизни и его страшных последствиях.

Новосибирская ведьма Елена Голунова в рамках своего ютуб-канала рассказала о силе приворота. Ведущий задал экстрасенсу вопрос:

«Елена, вы часто делитесь в соцсетях снимками с семей, у вас пять детей. А вы использовали приворот в своей жизни?».

Ведьма не растерялась и сразу нашла, что ответить.

«Приворотов я точно никаких не делала. Я итак красотка, зачем мне приворот?», — с улыбкой подчеркнула Голунова.

Ведьма назвала три опасности приворота.

«Первое — кроме шуток... Почему нельзя делать приворот? Хочется, чтобы тебя любило не какое-то «снадобье», а именно мужчина. Второе — каждый человек должен иметь право на выбор. Что мужчина, что женщина. Поэтому лишать его этого права, это не порядочно. Третье и самое основное. Все знают какой побочный эффект имеет именно приворот. Это не только отбор жизни и здоровья у человека, а это та грязь и те последствия, которые лягут потом на вас, ваших детей, весь ваш род», — подчеркнула Голунова.

Далее ведущий уточнил о каких последствиях идет речь, Голунова ответила следующее:

«Вы поймите. Вот вы сделали приворот. Что вы сделали? Вы заставили человека быть с вами именно путем магии, но вы не думаете о том, какие последствия это несет. Будут болеть ваши дети... Потом у мужчин очень часто при привороте пропадает потенция. Потом... Могут идти такие моменты, когда уходят ваши финансы. Когда начинают умирать ваши родные и близкие. Это та грязь, которая передается всему роду», — резюмировала Елена Голунова.

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