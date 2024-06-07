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общество

Синоптики прогнозируют грозы, дожди и сильный ветер в Новосибирске 7 июня

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В пятницу, 7 июня, в Новосибирске ожидаются грозы, дожди и сильный ветер.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в пятницу, 7 июня, в Новосибирске ожидается дождливая и прохладная погода, а также грозы и порывистый ветер.

Согласно прогнозам синоптиков, в пятницу температура будет варьироваться от +20 до +22 градусов. Ветер южный, 4–9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров в секунду. Также синоптики предупреждают о дожде и возможных грозах.

В области температура воздуха местами поднимется до +24 градусов. Ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают о сильных дождях и грозах.

Напомним, что в Новосибирске дерево упало на автомобили.

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Нина Раневская
Журналист

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