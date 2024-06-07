Следователи завершили расследование дела о драке в баре под Новосибирском

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту драки в баре в Тогучине Новосибирской области.

Болотнинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей Тогучинского района. Их обвиняют в хулиганстве, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам и угрозой его применения, совершенное с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору; причинении легкого вреда здоровью, в побоях и угрозе убийством.

По информации следствия, в феврале прошлого года около полуночи трое местных жителей, находясь в одном из баров города Тогучина, спровоцировали конфликт с посетителями заведения, использовав незначительный повод. Затем они уехали с места происшествия на автомобиле.

В тот же день обвиняемые привлекли к совершению противоправных действий еще одного своего знакомого. Вооружившись хоккейными клюшками и оружием, они вернулись к кафе.

Нападавшие грубо нарушили общественный порядок, избивая мужчин руками и ногами, а также используя предметы, которые они принесли с собой. Один из соучастников произвел не менее двух выстрелов из оружия.

В данный момент уголовное дело направили в суд.

Напомним, что новосибирец через сына решил приобрести боевой пистолет для самообороны.