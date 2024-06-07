Стали известны самые аварийные районы в Новосибирской области

Стали известны районы Новосибирской области, где происходит наибольшее количество ДТП.

С начала 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 803 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 79 человек и более тысячи получили травмы различной степени тяжести.

Согласно статистике, опубликованной на сайте региональной Госавтоинспекции, наибольшее число дорожно-транспортных происшествий с начала года произошло в Новосибирске — 403 случая. На втором месте по этому показателю находится Бердск — 33 ДТП.

Среди районов Новосибирской области больше всего аварий зафиксировано в Новосибирском районе (39 случаев), Тогучинском (18), Искитимском (24), Черепановском (16) и Болотнинском (12) районах.

Наиболее безопасными районами оказались Кочковский, Здвинский и Усть-Таркский, где не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия.

В Новосибирске произошло 17 аварий со смертельным исходом, в результате которых погибли люди. За ним следуют Тогучинский и Болотнинский районы, где в ДТП погибло по восемь человек.

В Новосибирской области увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущим периодом. За первые пять месяцев 2023 года произошло 788 аварий, в результате которых погибли 86 человек, а 983 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Nsk.om1.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по области.

Напомним, что новосибирец перевел миллион рублей мошенникам из Архангельска.