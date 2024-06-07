Стало известно, куда можно сходить в Новосибирске на выходных

В Новосибирске опубликовали афишу на 8 и 9 июня.

Чтобы выходные прошли продуктивно и весело, в Новосибирске появилась афиша самых интересных мероприятий на ближайшие два дня.

SibSailClub

Открытие четвёртого яхтенного сезона на Обском море.

Место и время: Парусный клуб SibSailClub, 8 июня в 11:00

Участие для зрителей бесплатное

ЭКОМИР

IV экологический фестиваль с концертно-развлекательной программой, мастер-классами, раздельным сбором мусора и розыгрышем призов.

Место и время: Новосибирский зоопарк, 8 июня, 11:00–15:00

Обычный вход в зоопарк по билетам

Три концерта неоклассики

Серия из трёх концертов современной музыки в исполнении участников фестиваля рассказывает о разных аспектах академической музыки 20 и 21 века.

Место и время: Клуб «Ночь», 8 июня в 14:00, 16:00 и 18:00

Вход — от 600 до 1 400 рублей

«Багровый Фантомас»

Рок-концерт группы, выросшей из проекта «Внутри Лапенко».

Место и время: Лофт-парк «Подземка», 8 июня в 19:00

Вход — от 2300 до 6 000 рублей

«Доброе сердце»

Благотворительная фотосессия с собаками в помощь приютам.

Место и время: Нарымский сквер, 9 июня, 12:00–18:00

Фото — 100 рублей

«Сибирский Сабантуй»

Праздник татарской культуры с национальными костюмами, играми, развлечениями и угощениями.

Место и время: Парк «Берёзовая роща», 9 июня, 12:00–18:00

Вход бесплатный

Dolce vita

Акустический концерт известных итальянских хитов Azzurro, Confessa, Sussana, O sole mio, Volare, L’italiano и др.

Место и время: ЦК19, 9 июня в 17:00

Вход — 300 рублей