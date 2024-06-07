Стало известно, куда можно сходить в Новосибирске на выходных

В Новосибирске опубликовали афишу на 8 и 9 июня.
Чтобы выходные прошли продуктивно и весело, в Новосибирске появилась афиша самых интересных мероприятий на ближайшие два дня.
SibSailClub
Открытие четвёртого яхтенного сезона на Обском море.
Место и время: Парусный клуб SibSailClub, 8 июня в 11:00
Участие для зрителей бесплатное
ЭКОМИР
IV экологический фестиваль с концертно-развлекательной программой, мастер-классами, раздельным сбором мусора и розыгрышем призов.
Место и время: Новосибирский зоопарк, 8 июня, 11:00–15:00
Обычный вход в зоопарк по билетам
Три концерта неоклассики
Серия из трёх концертов современной музыки в исполнении участников фестиваля рассказывает о разных аспектах академической музыки 20 и 21 века.
Место и время: Клуб «Ночь», 8 июня в 14:00, 16:00 и 18:00
Вход — от 600 до 1 400 рублей
«Багровый Фантомас»
Рок-концерт группы, выросшей из проекта «Внутри Лапенко».
Место и время: Лофт-парк «Подземка», 8 июня в 19:00
Вход — от 2300 до 6 000 рублей
«Доброе сердце»
Благотворительная фотосессия с собаками в помощь приютам.
Место и время: Нарымский сквер, 9 июня, 12:00–18:00
Фото — 100 рублей
«Сибирский Сабантуй»
Праздник татарской культуры с национальными костюмами, играми, развлечениями и угощениями.
Место и время: Парк «Берёзовая роща», 9 июня, 12:00–18:00
Вход бесплатный
Dolce vita
Акустический концерт известных итальянских хитов Azzurro, Confessa, Sussana, O sole mio, Volare, L’italiano и др.
Место и время: ЦК19, 9 июня в 17:00
Вход — 300 рублей