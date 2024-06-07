В Новосибирске хотят построить завод бытовой техники за 2,9 млрд рублей

В Новосибирске планируется строительство завода бытовой техники за 2,9 миллиарда рублей.

В Новосибирской области планируется запустить производство холодильников и другой бытовой техники. Власти региона подписали соответствующее соглашение с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В поселке Садовый скоро начнут собирать холодильники и другую бытовую технику. Мощности завода позволят обеспечить население региона и страны продукцией отечественного производства. На площадке Петербургского международного экономического форума 6 июня соглашение о намерениях по реализации соответствующего инвестиционного проекта подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представитель компании «Фирма «Миарит» Андрей Кашин и владелец корпорации «Стройбизнесгруппа» Эдгар Карапетян», — пишет пресс-служба правительства региона.

На новом заводе по производству холодильников и другой бытовой техники будет создано 200 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 2,9 миллиарда рублей.

По прогнозам инвесторов, налоговые отчисления в бюджет региона составят 150 миллионов рублей в год. Площадь строящегося объекта — 40,5 тысячи квадратных метров. Производство будет спроектировано и построено с учётом всех норм и с применением новейших технологий.

Напомним, что в Заксобрании Новосибирской области оценили исполнение регионального бюджета в 2023 году.