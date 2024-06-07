В Новосибирске отец попросил сына купить ему боевой пистолет — оба получили по 6 лет

Новосибирец через сына решил приобрести боевой пистолет для самообороны.

Как выяснил Сиб.фм, в 2021 году житель Новосибирска Александр (имя изменено) приехал к своему отцу Николаю в гости. В ходе беседы отец рассказал сыну, что был бы не против иметь боевой пистолет для самообороны и спросил, не знает ли он, где можно приобрести оружие.

Спустя полгода, Александр поинтересовался у своего знакомого из ГБР, у кого можно приобрести пистолет. Тот его свёл со своим знакомым, который переделывает из охолощенного оружия в боевое. За изготовление — 30 тысяч рублей. Отец Александра согласился и передал сыну всю сумму.

После получения пистолета и 70 патронов, Николай спрятал пистолет в свой сейф и больше им не пользовался. Оружие обнаружили сотрудники полиции, когда пришли с проверкой сейфа.

На отца с сыном завели уголовное дело по ч.3 ст.222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).

В ходе следствия мужчины признали свою вину, а Николай пояснил, что целей на использование оружием, кроме самообороны, не имел.

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил их к 6 годам условно с испытательным сроком на три года.