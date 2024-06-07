В Новосибирске прокуратура проводит проверку по факту задержки рейсов

В Новосибирске прокуратура начала проверку из-за задержек рейсов.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства начали проверку из-за задержки рейсов в Новосибирске.

Сегодня, 7 июня, Новосибирск окутал сильный туман, из-за чего объявили длительные задержки в выполнении шести рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» — в Москву, Санкт-Петербург, Кызыл, Норильск, Сочи и Кемерово.

В настоящий момент 10 самолетов направили на запасные аэродромы, находящиеся в Барнауле, Красноярске, Новокузнецке и Омске.

Напомним, что следователи завершили расследование дела о драке в баре под Новосибирском.