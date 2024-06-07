В Новосибирске родители пытаются остановить «сходки» квадроберов

В Новосибирске родители стараются предотвратить «сходки» квадроберов.

Вслед за увлечением детей квадробингом в Новосибирске появилось новое явление: родители готовы на все, чтобы остановить «сходки».

Этой весной многие дети увлеклись так называемым «квадробингом». Подростки наряжаются в костюмы животных и передвигаются на четвереньках. Некоторые родители в ужасе от такого необычного хобби своих детей и даже организовали протестное движение.

Беспокойство взрослых связано с тем, что детей в костюмах животных могут подстерегать опасности. В мессенджерах создаются группы, чтобы заманить детей и причинить им вред.

Так, одна из жительниц города не отпустила свою 10-летнюю дочь на встречу с единомышленниками.

«Я сказала – сейчас квадробикой заниматься не надо и объяснила, что есть люди, которые это не приемлют, и я не могу рисковать тобой. Она этим не занимается. Просто гуляет», — рассказала женщина «МК в Новосибирске».

Одна из встреч была запланирована на 25 мая в Кольцово, но никто не пришел, и никаких происшествий не произошло. Однако, по словам женщины, одна из девочек все же пострадала.