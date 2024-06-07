В Новосибирске синоптики рассказали о погоде на 8 и 9 июня

В Новосибирске синоптики рассказали, какая погода ожидается 8 и 9 июня.

В понедельник, 6 июня, новосибирцев разбудил дождь, который начался еще ночью. По данным сервиса «Яндекс.Погода», осадки будут идти до среды, 12 июня.

7 июня ожидается небольшой дождь, который будет идти в течение всего дня. Температура воздуха останется на уровне +19 градусов и не изменится.

В предстоящие выходные, 8 и 9 июня, в Новосибирске будет пасмурно и дождливо. Только вечером небо прояснится. При этом через время вновь начнется дождь.

В начале следующей недели также ожидается небольшой дождь. В понедельник и вторник днем температура воздуха прогреется до +22 градусов.

Напомним, что появился рейтинг новосибирских парков с низкими оценками 2ГИС.