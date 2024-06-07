В Новосибирской области будут собирать грузовики различной грузоподъёмности

Почти две тысячи рабочих мест будет создано на новом автомобильном заводе в Новосибирском районе. Первая модель – пятитонный грузовик – сойдёт с конвейера уже в 2027 году.





На площадке ПМЭФ-2024 подписано соглашение между Правительством Новосибирской области и ООО «Тренд» о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории Новосибирской области по строительству завода грузового автотранспорта.



Свои подписи под соглашением поставили Губернатор Андрей Травников и директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.



Напомним, 20 декабря 2023 года инвестиционный проект ООО «Тренд» по строительству автозавода был одобрен на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области во главе с Губернатором Андреем Травниковым и включен в государственный реестр инвестиционных проектов Новосибирской области.



Андрей Травников тогда особо отметил, что на территории Новосибирской агломерации сегодня наблюдается острейшая конкуренция за земельные участки со стороны инвесторов, поэтому важно не допускать, чтобы бесценные земли простаивали и ждали инвестиций – необходимо чёткое соблюдение сроков реализации проектов.



По планам инвестора, завод выйдет на полную проектную мощность в 2033 году. На первом этапе планируется запуск малотоннажных моделей, а также формирование круга поставщиков узлов и компонентов с максимальным снижением доли импортных комплектующих.



«В настоящее время в России возникла высокая потребность в коммерческом грузовом транспорте отечественного производства. И главная задача автозавода – наладить выпуск широкой линейки транспортных средств от 2 до 15 тонн. Сейчас составлены сметные расчёты, изучен спрос и выбраны поставщики оборудования. Выбран земельный участок под строительство, который отвечает необходимым требованиям», – пояснил директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов.



В производстве грузовых автомобилей будут использоваться передовые материалы, технологии и тенденции развития автомобилестроения, что позволит создать более качественный и производительный грузовой автотранспорт, обеспечивая быстроту и надёжность доставки грузов.



Реализация проекта решает ряд экономических и социальных задач, в том числе по замещению импорта товарами, произведёнными внутри страны.



ООО «Тренд» намерено реализовать проект строительства и эксплуатации Новосибирского автозавода грузового транспорта на территории Станционного сельсовета Новосибирского района. Площадь земельного участка составляет 17 га. Планируемый объём производства при выходе на проектную мощность – 14 тыс. единиц автомобилей в год. Сроки реализации: 2024-2033 гг. Общий объём инвестиций – 19,9 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 1970. Суммарный объём налоговых отчислений в бюджет региона – 4 млрд руб.



Исполнение соглашения не потребует финансовых затрат из бюджета Новосибирской области.



Реализацией инвестиционного проекта будет заниматься ООО «Тренд» – дочерняя компания АО «ФИНСИБ».



ООО «Тренд» – торгово-производственная компания с головным офисом в Новосибирске, имеющая склады в 21 городе России – от Москвы до Владивостока, и сбытовые подразделения в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге.