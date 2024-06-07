В Новосибирской области капитально отремонтируют 362 многоквартирных дома

362 многоквартирных дома капитально отремонтируют в регионе.

В Новосибирской области 362 многоквартирных дома отремонтируют в этом году.

“После корректировки региональной программы капитального ремонта, в плане на 2024 год – 362 дома, 90% контрактов на выполнение ремонтов уже заключены”, – рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Сергей Глебов.

Также, по его словам, с 1 сентября текущего года вступят поправки в Жилищный кодекс РФ, где предписывают проведение технического обследования многоквартирных домов перед проведением в них капитального ремонта.

Напомним, что в Новосибирской области купили новое оборудование для строящейся поликлиники в Колывани